ВС РФ освободили два населенных пункта ДНР

Анастасия Федорова
Минобороны сообщило о взятии под контроль Владимировки и Русина Яра.

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Спецоперация

Вооруженные силы России освободили Владимировку и Русин Яр в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. Это стало возможным благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее, писал 5-tv.ru, ВС РФ освободили населенный пункт Александро-Шультино в ДНР.

