Минобороны сообщило о взятии под контроль Владимировки и Русина Яра.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
Вооруженные силы России освободили Владимировку и Русин Яр в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. Это стало возможным благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Центр».
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее, писал 5-tv.ru, ВС РФ освободили населенный пункт Александро-Шультино в ДНР.
