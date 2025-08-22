Путин высоко оценил программу «Спасской башни» по поддержке семей участников СВО

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 47 0

Фестиваль проходит с 22 по 31 августа на главной площади страны — у стен Кремля.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин отметил обширную программу VII Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». В этом году она направлена на поддержку семей участников специальной военной операции (СВО)по защите Донбасса.

Как отметил глава государства, этот масштабный форум заслужил особое место в календаре праздников и культурной жизни России. Он отметил, что «Спасская башня» — один из наиболее успешных, впечатляющих проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Приветствие участников фестиваля от лица Путина опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Особо отмечу обширную благотворительную программу нынешнего фестиваля, направленную на поддержку семей участников СВО, искреннюю заботу организаторов о создании отдельного творческого пространства для юных зрителей», — сказано в заявлении.

Фестиваль «Спасская башня» проходит с 22 по 31 августа в Москве — на главной площади страны. Как подчеркнул президент в своем обращении, это событие ежегодно объединяет у стен древнего Кремля, в московских парках и скверах военные оркестры, хореографические, фольклорные коллективы, а также исполнителей из разных государств, «славится одухотворенной атмосферой и зрелищностью».

В этом году на мероприятии выступят оркестры Минобороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы охраны (ФСО) и Росгвардии, коллективы из ОАЭ, Белоруссии, Монголии, Италии и другие. Фестиваль в 2025-м также приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвятили защитникам Отечества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве прошла вторая летняя бесплатная досуговая программа для детей участников спецоперации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
22 авг
ВС РФ освободили два населенных пункта ДНР
22 авг
Снайперы готовятся защищать Курскую и Сумскую области. Лучшее видео из зоны СВО
22 авг
Работа российского «Курьера» на южнодонецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО
21 авг
ВС РФ освободили населенный пункт Александро-Шультино в ДНР
21 авг
Работа «Гиацинта» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
21 авг
FPV-дроны уничтожили два блиндажа с живой силой ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
20 авг
Российский «Гиацинт» против пункта дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
20 авг
«Град» разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
19 авг
ВСУ не спрятать свою технику от российских Ми-35м. Лучшее видео из зоны СВО
19 авг
Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+12° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:49
Оззи Осборн увидел свою смерть во время последнего концерта в Бермингеме
7:32
ПВО России уничтожили украинские БПЛА в трех районах Ростовской области
7:14
Южнокорейские военные произвели более десяти выстрелов по военным КНДР
6:36
Визитная карточка России: чем «Интервидение» отличается от «Евровидения»
6:12
Выспаться за все годы: от чего начинается «старческая» бессонница
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025