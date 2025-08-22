Путин высоко оценил программу «Спасской башни» по поддержке семей участников СВО

Фестиваль проходит с 22 по 31 августа на главной площади страны — у стен Кремля.
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент РФ Владимир Путин отметил обширную программу VII Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». В этом году она направлена на поддержку семей участников специальной военной операции (СВО)по защите Донбасса.
Как отметил глава государства, этот масштабный форум заслужил особое место в календаре праздников и культурной жизни России. Он отметил, что «Спасская башня» — один из наиболее успешных, впечатляющих проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Приветствие участников фестиваля от лица Путина опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Особо отмечу обширную благотворительную программу нынешнего фестиваля, направленную на поддержку семей участников СВО, искреннюю заботу организаторов о создании отдельного творческого пространства для юных зрителей», — сказано в заявлении.
Фестиваль «Спасская башня» проходит с 22 по 31 августа в Москве — на главной площади страны. Как подчеркнул президент в своем обращении, это событие ежегодно объединяет у стен древнего Кремля, в московских парках и скверах военные оркестры, хореографические, фольклорные коллективы, а также исполнителей из разных государств, «славится одухотворенной атмосферой и зрелищностью».
В этом году на мероприятии выступят оркестры Минобороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы охраны (ФСО) и Росгвардии, коллективы из ОАЭ, Белоруссии, Монголии, Италии и другие. Фестиваль в 2025-м также приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвятили защитникам Отечества.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве прошла вторая летняя бесплатная досуговая программа для детей участников спецоперации.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 22 авг
- ВС РФ освободили два населенных пункта ДНР
- 22 авг
- Снайперы готовятся защищать Курскую и Сумскую области. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 авг
- Работа российского «Курьера» на южнодонецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 авг
- ВС РФ освободили населенный пункт Александро-Шультино в ДНР
- 21 авг
- Работа «Гиацинта» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 авг
- FPV-дроны уничтожили два блиндажа с живой силой ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 авг
- Российский «Гиацинт» против пункта дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 авг
- «Град» разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 19 авг
- ВСУ не спрятать свою технику от российских Ми-35м. Лучшее видео из зоны СВО
- 19 авг
- Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
82%
Нашли ошибку?