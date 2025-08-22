Правительство готовит программу восстановления пострадавших приграничных регионов России
Будут созданы все условия для развития Курской области и приграничья.
Фото, видео: Гердо Владимир/ТАСС; 5-tv.ru
Все, что было повреждено Вооруженными силами Украины в приграничных регионах РФ, будет восстановлено. Об этом заявил президент России Владимир Путин в входе встреч с работниками атомной отрасли в Сарове.
«Я уверен, что Курская область, так же как и то, что повреждено в других приграничных областях, будет восстановлено. Мы, конечно, будем уделять внимание развитию и малого, и среднего бизнеса, и крупных предприятий. Правительство сейчас готовит программу восстановления всего, что утрачено и повреждено во всех приграничных областях — и в Курске, и в Брянске, и в Белгороде», — отметил российский лидер.
Президент поделился, что правительство страны готовит программу для приграничных регионов, которые пострадали в результате ударов киевского режима в ходе специальной военной операции.
Путин находится с рабочим визитом в городе атомщиков Сарове. В ходе встречи с сотрудниками ядерной отрасли он отметил вклад госкорпорации «Росатом», которая внедряет передовые технологии по стране. Он также выразил убежденность, что ее работники справятся с любыми непосильными задачами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин рассказал о повышении интереса к инженерным профессиям в России.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
