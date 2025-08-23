На смену холодам: теплая погода может вернуться в Москву

О начале климатической осени говорить пока что рано.
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
Несмотря на снижение температуры в Москве, пока что еще рано говорить о начале климатической осени в городе. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
По его словам, стоит ожидать приход теплой погоды в последние два дня августа.
«Можно ли уже говорить, что в Москве 21 августа, с опережением климатического графика почти на две недели началась климатическая осень? Пока ответ на этот вопрос отрицательный — дело в том, что некоторые прогностические модели обещают значительное повышение температуры в последние два дня августа», — написал он в публикации.
Тем временем уже третий день среднесуточная температура воздуха в столице остается ниже +15 градусов, что является границей между климатическими летними и осенними температурами.
В течение ближайшей недели погода все также не будет радовать москвичей теплом. Всему виной циклон, который перемещается из районов Финского залива в сторону Коми и приносит холодный воздух в столицу.
Лишь в пятницу и воскресенье воздух может прогреться до +20 градусов, в другие дни температура будет ниже. Ночи будут холодными — от +8 до +11 градусов.
Леус напомнил, что начало климатической осени в Москве стоит ждать 2 сентября, когда среднесуточная температура будет ниже +15 градусов.
Ранее 5-tv.ru писал, что синоптик назвал последствия для РФ от бушующего в США урагана. В последние дни августа может значительно потеплеть. Это во многом будет зависеть от дальнейшего «поведения» урагана «Эрин». Ожидается, что после США «Эрин» еще покружит между британскими островами и Гренландией. Только после этого из его остатков, вероятнее всего, сформируется циклон, который отправится в Европу. Также он может прийти в северную часть Москвы. При таком исходе событий в российской столице дожди не прекратятся, но, по словам метеоролога, температура воздуха сильно изменится.
