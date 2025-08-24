Первая рабочая неделя ноября в России будет сокращена до трех дней

Выходные приурочены ко Дню народного единства.
Фото: © РИА Новости/Виталий Невар
Первая рабочая неделя ноября в 2025 году будет сокращенной в связи с празднованием Дня народного единства. Выходить на службу россиянам придется только трижды. Об этом говорится в постановлении правительства РФ о переносе выходных.
Согласно постановлению, граждане страны будут отдыхать 3 и 4 ноября, а потом 8-го и 9-го. Рабочими останутся 5, 6 и 7 ноября. Но в предшествующую празднику неделю потрудиться надо будет шесть дней подряд.
День народного единства в России отмечается 4 ноября. В этом году дополнительный выходной 3 ноября перенесли с субботы — с 1 числа. Праздничные дни совпадут с окончанием школьных каникул, которые продлятся с 25 октября по 2 ноября.
Прежде стало известно, что новогодние каникулы в 2026 году продлятся почти две недели, точнее 12 дней. Как следует из календаря Минтруда, отдыхать россияне будут с 31 декабря по 11 января.
Майские праздники будут уже не такими свободными. На выходные отведено только по три дня. Кроме того, короткие рабочие недели ждут жителей страны в феврале, марте и в июне на День России.
