По Тольятти пронесся мощный ураган, повалив десятки деревьев
В результате разбушевавшейся стихии пострадали пять человек.
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Пять человек пострадали по время урагана в Тольятти
Пять человек, в том числе ребенок, пострадали во время урагана в Тольятти. Все они в больнице с тяжелыми травмами — огромный тополь рухнул на людей прямо во дворе.
Штормовой ветер вырвал с корнем десятки деревьев, повалил столбы и повредил машины. Экстренные службы сейчас устраняют последствия.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие погода преподнесет сюрпризы россиянам в сентябре.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 26 авг
- Погода преподнесет сюрпризы: каким будет сентябрь в России
- 26 авг
- Ветер раскачивал здания: как туристы пережили сильнейший тайфун на Хайнане
- 25 авг
- Все сдувает: из-за тайфуна на Хайнане застряли 600 российских туристов
- 25 авг
- Фестиваль Burning Man в США накрыла песчаная буря
- 23 авг
- На смену холодам: теплая погода может вернуться в Москву
- 23 авг
- Лето возвращается? Синоптик назвал последствия для РФ от бушующего в США урагана
- 21 авг
- Вот и лето прошло: в Москве началась метеорологическая осень
- 21 авг
- В Москве и Подмосковье выпала четверть месячной нормы осадков
- 19 авг
- Праздник Преображения или Яблочный Спас: смысл, традиции и правила 19 августа
- 19 авг
- Лето, прощай? В какие дни недели в Москве будет больше всего дождя
82%
Нашли ошибку?