По Тольятти пронесся мощный ураган, повалив десятки деревьев

Пять человек пострадали по время урагана в Тольятти

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали во время урагана в Тольятти. Все они в больнице с тяжелыми травмами — огромный тополь рухнул на людей прямо во дворе.

Штормовой ветер вырвал с корнем десятки деревьев, повалил столбы и повредил машины. Экстренные службы сейчас устраняют последствия.

