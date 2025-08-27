В Курске прошла акция «Собери ребенка в школу»

Мероприятие прошло на площадке «Лето на Полугоре» и было приурочено ко Дню российского кино.
Фото, видео: 5-tv.ru
Харченко: безопасность детей — в фокусе внимания педагогов Курской области
В Курске 27 августа состоялось праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню российского кино и финальному этапу всероссийской акции «Собери ребенка в школу». Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.
«Безусловно, мы готовы к 1 сентября, несмотря на сложную обстановку в регионе. В фокусе внимания педагогического сообщества не только качество и доступность образования, но и безопасность наших детей, ведь ребята — это самое ценное, что есть в каждой семье, у каждой мамы и папы», — отметила Харченко.
Главной частью акции стало вручение рюкзаков со школьными принадлежностями детям из 110 семей. В наборы также вошли тетради с рассказами об исторических личностях и сладости. Программа проходит в рамках партийного проекта «Единой России» — «Новая школа».
Акция направлена на поддержку семей военных, а также многодетных, малообеспеченных и тех, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями здоровья.
Участники мероприятия поделились своим мнением. Отец шестерых детей Андрей Агарков назвал инициативу серьезной помощью для родителей, а мать четверых детей Людмила Бойченко подчеркнула, что приглашение на акцию стало важной поддержкой для ее семьи.
