Ударил по Сахалину, идет на Камчатку: в регионе бушует ураган
Ожидаются порывы ветра до 170 километров в час, задерживаются несколько авиарейсов.
Фото, видео: Кирилл Ясько/ТАСС; 5-tv.ru
Порывы ветра до 170 километров в час надвигаются на Камчатку
Мощный ураган надвигается на Камчатку. По прогнозам синоптиков, порывы ветра достигнут 170 километров в час.
Уже повалены десятки деревьев. Задерживается несколько авиарейсов.
Этот же шторм стал причиной наводнения на Сахалине. Сейчас на острове идут восстановительные работы. Ремонтируют трассы и мосты, которые буквально смыло мощными потоками воды.
Десятки людей остаются отрезанными от большой земли. Им на лодках доставляют воду и предметы первой необходимости. Жителям подтопленных домов выделят денежные компенсации.
