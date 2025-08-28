Ударил по Сахалину, идет на Камчатку: в регионе бушует ураган

Эфирная новость 40 0

Ожидаются порывы ветра до 170 километров в час, задерживаются несколько авиарейсов.

Фото, видео: Кирилл Ясько/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Порывы ветра до 170 километров в час надвигаются на Камчатку

Мощный ураган надвигается на Камчатку. По прогнозам синоптиков, порывы ветра достигнут 170 километров в час.

Уже повалены десятки деревьев. Задерживается несколько авиарейсов.

Этот же шторм стал причиной наводнения на Сахалине. Сейчас на острове идут восстановительные работы. Ремонтируют трассы и мосты, которые буквально смыло мощными потоками воды.

Десятки людей остаются отрезанными от большой земли. Им на лодках доставляют воду и предметы первой необходимости. Жителям подтопленных домов выделят денежные компенсации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
28 авг
Этому не учат в автошколе: как уберечь автомобиль от гидроудара во время ливня
28 авг
Мощный ураган надвигается на Камчатку
27 авг
Власти Пекина эвакуировали почти 60 тысяч человек из-за сильных дождей
26 авг
Жителей Петербурга предупредили о ливнях и грозах 26 августа
26 авг
По Тольятти пронесся мощный ураган, повалив десятки деревьев
26 авг
Погода преподнесет сюрпризы: каким будет сентябрь в России
26 авг
Ветер раскачивал здания: как туристы пережили сильнейший тайфун на Хайнане
25 авг
Все сдувает: из-за тайфуна на Хайнане застряли 600 российских туристов
25 авг
Фестиваль Burning Man в США накрыла песчаная буря
23 авг
На смену холодам: теплая погода может вернуться в Москву
+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.44
-0.09 93.34
-0.03
Самокопание в сентябре, страсти в октябре и в ноябре: гороскоп на осень 2...

Последние новости

14:53
«Советую рожать вместе с женщиной»: Панфилов стал отцом в третий раз
14:45
«Подустала»: дочь Дроздова отреагировала на слова мачехи о ее безразличии к отцу
14:08
Альпинист Александр Расторгуев погиб во время восхождения на гору Джанга-Тау
13:50
Ударил по Сахалину, идет на Камчатку: в регионе бушует ураган
13:48
Более 20 человек оказались в дымовой ловушке из-за пожара под Геленджиком
13:32
Концерты, шоу и спектакли: 138 мероприятий ожидают Москву в День города

Сейчас читают

Звезды шоу-бизнеса собирают урожай: кто из знаменитостей делает закрутки на зиму
Суд Москвы признал законным продление домашнего ареста блогеру Лерчек
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025