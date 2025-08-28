Московские хирурги оказывают помощь раненому в курском приграничье оператору
Медики оценивают его состояние как тяжелое.
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Achille Abboud
Раненому в курском приграничье оператору ВГТРК оказывают помощь
Врачи из Москвы оказывают помощь раненому в курском приграничье оператору ВГТРК Сергею Солдатову. Об этом рассказал его коллега, корреспондент Станислав Бернвальд в эфире телеканала Россия 24.
«Сергею в эти минуты проводится операция в Курской областной больнице, проводят ее хирурги из Москвы», — сообщил Бернвальд.
Медики оценивают состояние Солдатова как тяжелое. К счастью, медицинская помощь ему была оказана своевременно.
Сергей Солдатов подорвался на мине в одном из населенных пунктов курского приграничья. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Оператор был оперативно доставлен в медицинское учреждение.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мужчина подорвался на поднятом запале от гранаты в Курской области. Он получил множественные минно-врзывные раны и был доставлен в Курскую оюластную больницу в тяжелом состоянии. В связи с произошедшим глава региона призвал граждан быть бдительными и не приближаться к подозрительным предметам.
