Московские хирурги оказывают помощь раненому в курском приграничье оператору

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

Медики оценивают его состояние как тяжелое.

«Хирурги из Москвы»: раненому в курском приграничье оператору оказывают помощь

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Achille Abboud

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Раненому в курском приграничье оператору ВГТРК оказывают помощь

Врачи из Москвы оказывают помощь раненому в курском приграничье оператору ВГТРК Сергею Солдатову. Об этом рассказал его коллега, корреспондент Станислав Бернвальд в эфире телеканала Россия 24.

«Сергею в эти минуты проводится операция в Курской областной больнице, проводят ее хирурги из Москвы», — сообщил Бернвальд.

Медики оценивают состояние Солдатова как тяжелое. К счастью, медицинская помощь ему была оказана своевременно.

Сергей Солдатов подорвался на мине в одном из населенных пунктов курского приграничья. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Оператор был оперативно доставлен в медицинское учреждение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мужчина подорвался на поднятом запале от гранаты в Курской области. Он получил множественные минно-врзывные раны и был доставлен в Курскую оюластную больницу в тяжелом состоянии. В связи с произошедшим глава региона призвал граждан быть бдительными и не приближаться к подозрительным предметам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Курская область
27 авг
В Курске прошла акция «Собери ребенка в школу»
27 авг
Бывшего врио замгубернатора Курской области Базарова арестовали на два месяца
27 авг
Путин наградил медиков из Курской области
27 авг
«Сжигали все подряд»: жители Суджи рассказали о зверствах ВСУ
27 авг
«В конце огорода похоронили»: вернувшиеся в Россию куряне рассказали о жизни в плену ВСУ
25 авг
Миллиард исчез на стройке: врио замгубернатора Курской области Базарова обвиняют в хищении
25 авг
Задержан врио замгубернатора Курской области Базаров
24 авг
МАГАТЭ получило информацию о возгорании на Курской АЭС после падения дрона ВСУ
22 авг
Правительство готовит программу восстановления пострадавших приграничных регионов России
21 авг
Ким Чен Ын принял участвовавших в освобождении Курской области военных
+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.29
-0.15 93.49
0.15
Самокопание в сентябре, страсти в октябре и в ноябре: гороскоп на осень 2...

Последние новости

22:15
«Перестаньте!» — Сийярто потребовал Киев прекратить втягивать Венгрию в конфликт
22:00
«Ситуация крайне серьезная»: Франция как никогда близка к финансовой пропасти
21:40
«Самый большой успех»: посвященная Путину монета популярна в Германии
21:20
Одержимость: Макрон стремится сорвать мирное соглашение РФ и США по Украине
21:05
Московские хирурги оказывают помощь раненому в курском приграничье оператору
20:55
Reuters: Уиткофф присутствовал на встрече с Путиным без стенографиста

Сейчас читают

«Взбунтовалась девочка»: как Самойлова и Джиган справляются с переходным возраст
Самокопание в сентябре, страсти в октябре и в ноябре: гороскоп на осень 2025
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025