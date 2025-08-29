Украинская спортсменка Чернышова могла участвовать в подрыве «Северных потоков»

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

За месяц до происшествия подозреваемая перестала вести соцсети.

Украинская спортсменка Чернышова могла участвовать в подрыве «Северных потоков»

Фото: © РИА Новости

Тема:
Северный поток

Дайвер Валерия Чернышова из Украины, которая в своей стране установила рекорд по глубоководному погружению, добавлена в группу из семерых подозреваемых по делу о подрыве газопровода «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года. Об этом стало известно из сообщения издания Die Zeit.

По информации следствия, личность единственной женщины в команде была установлена исходя из описания нескольких свидетелей.

«Следователи подозревают Валерию Ч. <…> Ей принадлежит рекорд Украины среди женщин по глубоководным прыжкам в воду в специальной дисциплине: 104 метра. Трубы „Северного потока“ находились на глубине около 80 метров», — пояснили в доступных материалах дела.

При этом в тексте расследования уточнили, что спортсменка, ранее занимавшаяся обучением дайвингу и утверждавшая, что будет «любым способом» защищать свою страну, за месяц до подрыва прекратила ведение социальных сетей.

Как отметили в издании, Чернышова в 2022 году сама обратилась к представителям Службы безопасности Украины (СБУ), сделав проведение операции возможным из-за «своей решимости».

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

И вот спустя только несколько лет клубок нити начал развязываться. В конце августа 2025-го в Италии правоохранители по ордеру ФРГ задержали украинца Сергея Кузнецова по делу о диверсии. Позже стало известно, что этот мужчина являлся руководителем группы.

Также в Германии установили, что часть экипажа яхты, использовавшейся для атаки на газопровод, имела «явные связи» с украинскими спецслужбами или военными.

При этом по сей день Россия недовольна ходом расследования по делу о «Северных потоках». Как отметил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, нашу страну практически держат в неведении относительно расследования дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что установлены личности подорвавших «Северные потоки». В Федеральной прокуратуре ФРГ отметили, что диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четверых водолазов под руководством уже задержанного в Италии украинца Сергея Кузнецова.

Тема:
Северный поток
Не стоит торопить события: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября

