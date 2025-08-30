Более 80 украинских дронов сбиты над регионами России за ночь

Силы ПВО ВС РФ оперативно выполняют боевые задачи.
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Силы ПВО ВС РФ за ночь с 29 на 30 августа сбили 86 украинских БПЛА самолетного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что дроны ВСУ пытались атаковать Республику Крым, Краснодарский край, а также Ростовскую, Брянскую, Белгородскую, Смоленскую, Калужскую, Тверскую, Тульскую и Курскую области. В том числе, 30 БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 30 авг
- Несколько домов и производственный цех повреждены из-за атаки БПЛА в Адыгее
- 29 авг
- Четыре здания повреждены из-за атаки БПЛА в Орловской области
- 28 авг
- В результате атаки дронов ВСУ в Ростовской области эвакуировали 89 человек
- 27 авг
- Пожар произошел на крыше многоквартирного дома после атаки беспилотников ВСУ в Ростове-на Дону
- 26 авг
- Шесть домов повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Ростовской области
- 24 авг
- В Брянске в результате атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом
- 24 авг
- Рядом с Курской АЭС сбили украинский беспилотник
- 23 авг
- Двое мирных жителя ранены в результате атаки БПЛА на Белгородскую область
- 23 авг
- Силы ПВО уничтожили девять украинских дронов над Брянской областью
- 23 авг
- ПВО России уничтожили украинские БПЛА в трех районах Ростовской области
Читайте также
82%
Нашли ошибку?