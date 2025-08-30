Силы ПВО ВС РФ за ночь с 29 на 30 августа сбили 86 украинских БПЛА самолетного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что дроны ВСУ пытались атаковать Республику Крым, Краснодарский край, а также Ростовскую, Брянскую, Белгородскую, Смоленскую, Калужскую, Тверскую, Тульскую и Курскую области. В том числе, 30 БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

