«Придется потерпеть»: синоптик рассказала, когда тепло вернется в Москву

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 23 0

Нынешнее похолодание — временное явление.

«Бабье лето»: синоптик рассказала, когда тепло вернется в Москву

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Синоптик Позднякова: бабье лето в Москву придет во второй половине сентября

Температура в сентябре постепенно будет повышаться, а во второй половине месяца россиян ждет бабье лето. Об этом в беседе с aif.ru рассказала главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Еще в понедельник у нас проходил холодный фронт, максимум температуры пришелся на утро, и затем она понизилась. Потом стало чуть теплее. Сегодняшний же день (2 сентября. — Прим. Ред.) мы будем в более прохладном воздухе, поэтому минимальная температура только 18-20 градусов, ожидается довольно плотный северо-западный ветер. Поэтому будет ощущение, что стало значительно холоднее», — отметила специалист.

Однако синоптик заявила, что погода улучшится, ведь еще не наступило бабье лето, которое классически начинается с 14-го и продолжается по 21 сентября. К тому же, по словам Поздняковой, похолодание, которое мы сейчас наблюдаем — временное явление, вызванное временным вторжением холодного воздуха. Постепенно температура вернется к 20-22 градусам.

Модели, как утверждает синоптик, показывают, что примерно с 11 сентября погоду будет определять теплый антициклон, северный ветер сменится на южный, и погода будет довольно комфортной. Днем температура может превысить и 25 градусов.

«Сегодняшний день (2 сентября. — Прим. Ред.) будет самым прохладным, придется потерпеть. В последующие дни температура начнет постепенно повышаться за счет дневных значений, и к пятому числу ее будет определять уже антициклон. Дневная температура будет примерно 19-24 градуса. И на шестое число мы ожидаем, что ночные показатели будут 9-14 градусов, при этом тенденция к повышению температуры будет прослеживаться. Дневная температура составит 20-25 градусов. Дождей не ожидается, до субботы включительно без осадков», — уточнила Позднякова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какая погода ожидается в Центральной России на этой неделе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
31 авг
Жара вернется? Москвичам рассказали о погоде 31 августа
28 авг
Ударил по Сахалину, идет на Камчатку: в регионе бушует ураган
28 авг
Этому не учат в автошколе: как уберечь автомобиль от гидроудара во время ливня
28 авг
Мощный ураган надвигается на Камчатку
27 авг
Власти Пекина эвакуировали почти 60 тысяч человек из-за сильных дождей
26 авг
Жителей Петербурга предупредили о ливнях и грозах 26 августа
26 авг
По Тольятти пронесся мощный ураган, повалив десятки деревьев
26 авг
Погода преподнесет сюрпризы: каким будет сентябрь в России
26 авг
Ветер раскачивал здания: как туристы пережили сильнейший тайфун на Хайнане
25 авг
Все сдувает: из-за тайфуна на Хайнане застряли 600 российских туристов
+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.59
0.16 93.84
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:48
Тыква всему голова: как провести полноценный детокс организма после лета
2:30
«Придется потерпеть»: синоптик рассказала, когда тепло вернется в Москву
2:09
Вкус без градуса: спрос на безалкогольное пиво в России вырос на 8%
1:45
Лавров назвал условие для достижения прочного урегулирования на Украине
1:26
«Мы не позволим»: Венгрия выступила против вступления Украины в ЕС
1:09
Видно через облака: над территорией России начались интенсивные полярные сияния

Сейчас читают

Последние штрихи: в Пекине проходит полномасштабная подготовка к военному параду
Битва за миллиард: вдову Александра Градского хотят лишить наследства
Польза ошибок: как помочь ребенку справиться с первой двойкой
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025