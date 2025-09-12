«Ты кто такой?» — военный аналитик усомнился в участии Алехина в операции «Поток»

Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 42 0

Военный блогер просто не имел достаточной для этого подготовки.

Фото, видео: Telegram/Роман Алехин/Alekhin_Telega; 5-tv.ru

Военный аналитик Матвийчук усомнился в участии Алехина в операции «Поток»

Военный блогер и бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин вряд ли принимал участие в знаменитой операции «Поток». Об этом 5-tv.ru рассказал военный аналитик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Участие Алехина в «Потоке» — весьма спорный вопрос. Есть множество факторов, которые ставят слова блогера под сомнение. Первый — детали операции были засекречены, она проводилась с участием исключительно подготовленных людей. Кроме того, Алехин — не является военнослужащим, что еще сильнее снижает вероятность его причастия к «Потоку».

«Он не мог быть в этой трубе, потому что операция была тайная, операция была секретная. В ней участвовали только отобранные волонтеры с погонами на плечах. Он никто, он обыкновенный блогер. Ну, представляете, вот я руковожу секретной операцией. Завтра у меня пойдут люди выполнять задачи. Приходит человек и говорит: „Я с ними пойду“. Ты кто такой? На каком основании? Глупость. Я думаю, он врет», — заявил Матвийчук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что военному блогеру Алехину может грозить до 10 лет тюрьмы.

