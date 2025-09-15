В МИД Польши выразили надежду, что Трамп получит Нобелевскую премию мира

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Это может произойти, если главе Белого дома удастся найти решение украинского конфликта.

Глава МИД Польши о присуждении Трампу Нобелевской премии

Фото: www.globallookpress.com/Andrea Hanks/White House

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский надеется, что президент США Дональд Трамп за урегулирование украинского конфликта получит Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Сикорский выразил надежду, что Трамп получит Нобелевскую премию мира, если сможет достичь „справедливого мира“ в конфликте (на Украине. — Прим. Ред.)», — отмечается в публикации.

Глава МИД Польши поделился данным мнением в кулуарах ежегодной конференции в Киеве. Мероприятие посетили представители украинской элиты, а также иностранные политики.

К тому же Сикорский высказался и насчет вторжения якобы российских беспилотников в воздушное пространство Польши 10 сентября 2015 года. По мнению дипломата, таким образом Кремль решил «проверить реакцию НАТО». Однако ранее сообщалось, что причастность беспилотников именно к России до сих пор не установлена. Кроме того, о нарушении своего воздушного пространства 14 сентября сообщили в Румынии. По мнению Сикорского, эти инциденты являются частью якобы большого плана.

В середине августа Белый дом сообщил, что кандидатуру Трампа на присуждение Нобелевской премии мира поддержали в правительстве семи стран, среди которых Армения, Азербайджан, Израиль, Габон, Камбоджа, Пакистан и Руанда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп не сдастся в вопросе разрешения конфликта на Украине.

