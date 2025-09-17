Какую погоду синоптики пообещали москвичам 17 сентября 2025 года

Осень постепенно вступает в свои владения, температура воздуха снижается.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
Затянутое облаками небо, периодические прояснения и небольшой дождь в некоторых районах — такая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья в среду, 17 сентября. Прогноз подготовили и опубликовали на своем официальном сайте сотрудники Гидрометцентра.
По данным экспертов, днем в столице столбик термометра будет подниматься до показателей от +19 до +21 градуса. Ночью ожидается значительное похолодание — до +10 градусов. В Московской области будет еще прохладнее — днем от +17 до +22 градусов, а ночью до +6.
Ветер будет дуть южный, легкий — со скоростью от шести до 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет колебаться от 748 до 749 миллиметров ртутного столба. Прежде научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что до конца недели тенденция снижения температуры сохранится, и к выходным станет по-осеннему свежо и облачно, но обильных осадков не будет.
Ранее 5-tv.ru выяснял, когда в Москве выпадет первый снег.
