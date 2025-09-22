Красная угроза: какой силы будет магнитная буря 22 сентября

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

С вероятностью 51% она может значительно повлиять на метеочувствительных людей.

Магнитная буря 22 сентября 2025

Фото: 5-tv.ru

Магнитная буря ожидается 22 сентября

Астрономы предсказывают неспокойную геомагнитную обстановку 22 сентября, с вероятностью возникновения магнитной бури в 51%, сообщает URA.RU.

Лаборатория солнечной астрономии предупреждает, что в это время метеочувствительным людям стоит быть особенно внимательными к своему самочувствию.

Во второй половине сентября активность Солнца остается на умеренном уровне — на его поверхности фиксируются несколько зон повышенной активности, которые вызывают вспышки низкой мощности (категории C).

Эти энергетические выбросы, хотя и не столь сильные, могут оказывать влияние на магнитное поле Земли.

Прогнозируемая магнитная буря 22 сентября ожидается с уровнем геомагнитной активности до пяти с половиной баллов по шкале KP, где максимальный уровень составляет девять. Это «красный» уровень активности указывает на возможность серьезных магнитных бурь, которые могут вызвать технические сбои и негативно сказаться на здоровье людей.

Наивысшая активность ожидается к 7:00 утра, после чего уровень начнет постепенно снижаться до 5 баллов к полудню. С 13:00 до полуночи геомагнитная активность будет колебаться от трех с половиной до двух с половиной баллов, что соответствует «зеленому» уровню и свидетельствует о спокойной атмосфере.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что скрывается за метеозависимостью.

