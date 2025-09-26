Никак не уснут: почему клещи остаются активными даже в конце осени

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 28 0

Жертвой укуса паукообразного можно стать, даже не покидая город.

При каких условиях клещи остаются активными осенью

Фото: www.globallookpress.com/Patrick Pleul

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Аллерголог Парецкая: клещи могут оставаться активными вплоть до конца осени

При высокой влажности воздуха и теплой погоде клещи могут сохранять активность вплоть до поздней осени. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказала аллерголог-иммунолог Елена Парецкая.

«Ключевые факторы, влияющие на продолжительность активности клещей, — благоприятные климатические условия, такие как высокая влажность воздуха и теплая погода. Это позволяет клещам оставаться активными вплоть до поздней осени», — отметила специалист.

Кроме того, Парецкая уточнила, что период размножения и питания у клещей длится достаточно долгий период времени. В связи с этим они могут адаптироваться к различным изменениям погодных условий. По словам Парецкой, даже кратковременное повышение температуры создает подходящие для жизнедеятельности клещей условия.

Эксперт посоветовала, возвращаясь домой, после выезда на природу обязательно осматривать одежду и все тело. К тому же не стоит забывать о специальных репеллентах и закрытой одежде.

В то же время в петербургском Роспотребнадзоре сообщили, что за прошедшую неделю в районе северной столицы 1266 жителей обратились за помощью из-за укусов клещей. Уточняется, что 169 петербуржцев стали жертвами этого паукообразного, даже не выезжая за пределы города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что клещи в Подмосковье разносят опасную инфекцию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
24 сент
Кошмар наяву: последствия обрушившегося на Китай супертайфуна «Рагаса»
24 сент
Первый снег откладывается: метеоролог оценил вероятность появления зимних осадков осенью
24 сент
Собянин: Москва приступает к включению отопления
23 сент
На Китай надвигается супертайфун
23 сент
Облака сгущаются над Москвой: в сентябре солнечных дней уже не будет
22 сент
Красная угроза: какой силы будет магнитная буря 22 сентября
22 сент
Погода двух столиц: в Петербурге ожидается шторм, в Москве — июльская жара
22 сент
Масштабные потопы из-за непогоды начались на юго-востоке Франции
20 сент
Осень вступает в права: какая погода будет в Москве 20 сентября
19 сент
Смыло асфальт: Выборг затопило после ночного ливня
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 98.15
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:30
Никак не уснут: почему клещи остаются активными даже в конце осени
8:22
«Мне страшно»: Шура боится оставаться в помещении один
8:10
В НАСА предложили нанести ядерный удар по угрожающему Луне астероиду
8:04
Олег Басилашвили отмечает день рождения
8:00
Режиссер плакал над монтажом: как снимали советский фильм «Табор уходит в небо»
7:48
Актриса Ирина Безряднова назвала причину массового одиночества у людей

Сейчас читают

FРV-дроны ВС РФ ударили по бронемашинам западного производства. Лучшее видео из зоны СВО
Продуктивное сотрудничество: эксперт об импорте из Китая на следующие пять лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео