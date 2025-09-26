Никак не уснут: почему клещи остаются активными даже в конце осени

Аллерголог Парецкая: клещи могут оставаться активными вплоть до конца осени

При высокой влажности воздуха и теплой погоде клещи могут сохранять активность вплоть до поздней осени. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказала аллерголог-иммунолог Елена Парецкая.

«Ключевые факторы, влияющие на продолжительность активности клещей, — благоприятные климатические условия, такие как высокая влажность воздуха и теплая погода. Это позволяет клещам оставаться активными вплоть до поздней осени», — отметила специалист.

Кроме того, Парецкая уточнила, что период размножения и питания у клещей длится достаточно долгий период времени. В связи с этим они могут адаптироваться к различным изменениям погодных условий. По словам Парецкой, даже кратковременное повышение температуры создает подходящие для жизнедеятельности клещей условия.

Эксперт посоветовала, возвращаясь домой, после выезда на природу обязательно осматривать одежду и все тело. К тому же не стоит забывать о специальных репеллентах и закрытой одежде.

В то же время в петербургском Роспотребнадзоре сообщили, что за прошедшую неделю в районе северной столицы 1266 жителей обратились за помощью из-за укусов клещей. Уточняется, что 169 петербуржцев стали жертвами этого паукообразного, даже не выезжая за пределы города.

