РФ продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Юнаковка в Сумской области в ходе наступательных действий. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение недели (с 20 по 26 сентября. — Прим. ред.) подразделения группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населенный пункт Юнаковка Сумской области», — сказано в сообщении ведомства.
В ходе операции российские бойцы ударили по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери противника на неделю составили около 1250 боевиков. Также украинцы потеряли три танка, четыре боевые бронированные машины, 62 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии.
Кроме того, российские военные нанесли удары по девяти станциям радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складам боеприпасов и материальных средств.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что FРV-дроны ВС РФ ударили по бронемашинам западного производства. Системы РЭБ противника не могут бороться с российскими «птичками»: расчеты «перепрошивают» свои БПЛА, а также постоянно модифицируют их для увеличения важнейших характеристик аппаратов.
