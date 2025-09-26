ВС России освободили Юнаковку в Сумской области

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

РФ продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса.

ВС России освободили Юнаковку в Сумской области

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Юнаковка в Сумской области в ходе наступательных действий. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение недели (с 20 по 26 сентября. — Прим. ред.) подразделения группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населенный пункт Юнаковка Сумской области», — сказано в сообщении ведомства.

В ходе операции российские бойцы ударили по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери противника на неделю составили около 1250 боевиков. Также украинцы потеряли три танка, четыре боевые бронированные машины, 62 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии.

Кроме того, российские военные нанесли удары по девяти станциям радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складам боеприпасов и материальных средств.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что FРV-дроны ВС РФ ударили по бронемашинам западного производства. Системы РЭБ противника не могут бороться с российскими «птичками»: расчеты «перепрошивают» свои БПЛА, а также постоянно модифицируют их для увеличения важнейших характеристик аппаратов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация

