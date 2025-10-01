«Оскорбление для США»: Трамп сделал заявление насчет возможного вручения ему Нобелевской премии

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

По мнению американского лидера, он урегулировал восемь конфликтов.

Получит ли Трамп Нобелевскую премию

Фото: Reuters/Nathan Howard

Тема:
Нобелевская премия

Трамп: для США будет «оскорблением», если мне не дадут Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп заявил, что число остановленных им войн после возвращения в Белый Дом достигнет восьми, если ХАМАС примет его мирный план. По словам политика, в таком случае отказ вручить ему Нобелевскую премию мира «будет большим оскорблением для США». Его слова приводятся на сайте администрации американского лидера.

«Я хочу, чтобы премию получила страна», — подчеркнул Трамп во время выступления на встрече с высшим военным командованием в Пентагоне.

Ранее сообщалось, что президент США давно стремится получить Нобелевскую премию мира и даже связывался с министром финансов Норвегии, интересуясь процедурой.

Трамп утверждал, что он уже «остановил» семь «непрекращающихся войн», что должно послужить основанием для вручения Нобелевской премии. Между тем общественное мнение в США демонстрирует сильное несогласие с его амбициями. По данным опроса Washington Post, 76% американцев считают, что Трамп не заслуживает Нобелевскую премию мира.

Тема:
Нобелевская премия
