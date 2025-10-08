Число пострадавших достигло 11 после обстрела ВСУ поселка в Белгородской области

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 64 0

Двое раненых остаются в тяжелом состоянии.

Сколько людей пострадали от обстрела ВСУ под Белгородом

Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Число пострадавших увеличилось до 11 человек после ракетного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Маслова Пристань в Белгородской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников в беседе с РИА Новости.

Также он отметил, что двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии.

«Всего после обстрела Масловой Пристани были ранены 11 человек. Четверо из них отпустили на амбулаторное лечение, еще четыре человека остаются во второй городской больнице, также трое — в областной больнице. Два человека тяжело ранены», — сказал Иконников.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что во время обстрела на месте скончались двое мужчин и женщина. Также были повреждены здание физкультурно-оздоровительного центра, два многоэтажных дома и семь автомобилей. Эксперты должны дать оценку разрушениям в ближайшее время и определить возможность восстановления зданий.

Уточнялось, что по факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. На месте событий работают экстренные службы. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поселок в Белгородской области подвергся ракетному обстрелу ВСУ.

