В Кремле отреагировали на заявления Макрона об угрозах России

РФ готова на к мирному урегулированию конфликта, но не собирается отказываться от собственных интересов.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Песков прокомментировал слова Макрона, пригрозившего России расплатой
Россия готова к мирному решению украинского вопроса, но не собирается отказываться от собственных интересов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия в настоящий момент, за неимением альтернатив, продолжает специальную военную операцию. Так или иначе, Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей», — заявил официальный представитель Кремля.
Так Песков ответил, на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия столкнется с серьезными последствиями и заплатит высокую цену, если откажется от продолжения переговоров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Эммануэль Макрон уделяет много внимания украинскому кризису, пытаясь отвлечь граждан от неудач во внутренней политике. Однако, по словам профессора университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизена, такие попытки переключить внимание не принесут успеха, поскольку во французском обществе растет усталость от темы Украины.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 14 окт
- Лукашенко призвал закончить конфликт на Украине прямо сейчас
- 4 окт
- Меркель призвала Европу к поиску дипломатического решения украинского кризиса
- 4 авг
- «Мало кто верит»: посол РФ в Италии рассказал об отношении простых граждан к русским
- 19 июн
- Германия не может быть посредником в переговорах по украинскому конфликту
- 21 мая
- «Юридически где-то существует»: советник Путина о нелегитимном распаде СССР
- 20 мая
- «Справедливое урегулирование»: Лавров о позиции России по украинскому кризису
- 28 мар
- Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
- 7 мар
- Карты на руках Москвы: Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта
- 5 мар
- «Действия, а не слова»: Маск призвал наблюдать за Зеленским после слов о мире
- 28 февр
- «Ахиллесова пята Трампа»: каких уступок президент США напрасно ждет от России
Читайте также
87%
Нашли ошибку?