В Кремле отреагировали на заявления Макрона об угрозах России

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 11 0

РФ готова на к мирному урегулированию конфликта, но не собирается отказываться от собственных интересов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Украинский кризис

Песков прокомментировал слова Макрона, пригрозившего России расплатой

Россия готова к мирному решению украинского вопроса, но не собирается отказываться от собственных интересов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия в настоящий момент, за неимением альтернатив, продолжает специальную военную операцию. Так или иначе, Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей», — заявил официальный представитель Кремля.

Так Песков ответил, на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия столкнется с серьезными последствиями и заплатит высокую цену, если откажется от продолжения переговоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Эммануэль Макрон уделяет много внимания украинскому кризису, пытаясь отвлечь граждан от неудач во внутренней политике. Однако, по словам профессора университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизена, такие попытки переключить внимание не принесут успеха, поскольку во французском обществе растет усталость от темы Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Украинский кризис
14 окт
Лукашенко призвал закончить конфликт на Украине прямо сейчас
4 окт
Меркель призвала Европу к поиску дипломатического решения украинского кризиса
4 авг
«Мало кто верит»: посол РФ в Италии рассказал об отношении простых граждан к русским
19 июн
Германия не может быть посредником в переговорах по украинскому конфликту
21 мая
«Юридически где-то существует»: советник Путина о нелегитимном распаде СССР
20 мая
«Справедливое урегулирование»: Лавров о позиции России по украинскому кризису
28 мар
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
7 мар
Карты на руках Москвы: Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта
5 мар
«Действия, а не слова»: Маск призвал наблюдать за Зеленским после слов о мире
28 февр
«Ахиллесова пята Трампа»: каких уступок президент США напрасно ждет от России
+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.85
-0.34 93.92
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:15
Путин и Мирзиёев обсудили вопросы укрепления отношений Москвы и Ташкента
15:59
В Кремле отреагировали на заявления Макрона об угрозах России
15:56
КХЛ пожизненно отстранила судью от работы после матча в Петербурге
15:55
«Вообразившие себя элитой»: у Киркорова хотят отсудить частный берег
15:41
Путь Дракона: экотропа вдоль Кравцовских водопадов стала доступнее для туристов
15:27
Лукашенко призвал закончить конфликт на Украине прямо сейчас

Сейчас читают

Прямое попадание в пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео