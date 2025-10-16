Суд Италии отменил решение о выдаче ФРГ обвиняемого в подрыве «Северных потоков»

Эфирная новость 19 0

Верховный суд страны отправил дело Сергея Кузнецова на пересмотр после апелляции.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Северный поток

Похоже, что в Европе искать вменяемые решения пока некому. Ведь там даже не могут определиться по поводу украинцев, подозреваемых в подрыве «Северных потоков». Италия отказалась выдать Германии одного из них — Сергея Кузнецова.

Его решили экстрадировать еще месяц назад — в ФРГ ему грозило 15 лет тюрьмы за диверсию. Однако после подачи апелляции Рим отказался от передачи задержанного.

Процесс остановил Верховный суд Италии, после чего отправил дело на пересмотр. Судя по всему, за украинца вступились его западные покровители. Так же, как и за его возможного сообщника Владимира Журавлева, которого не только не задержали в Польше, но и дали беспрепятственно выехать на Украину.

Стоит отметить, что Россия начала собственное расследование взрывов на «Северных потоках» и до сих пор не получила никаких данных по делу от западных стран.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Северный поток
10 окт
Фильм-расследование Херша о подрыве «Северных потоков» сорвал овации в США
8 окт
Польша отказалась выдавать подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
30 сент
В Польше задержали подозреваемого в причастности к теракту на «Северных потоках»
16 сент
Суд постановил экстрадировать подозреваемого в подрыве «Северных потоков» в ФРГ
12 сент
Захарова: ответственные за подрывы «Северных потоков» понесут наказание
8 сент
«Северные потоки» подорвали по заданию Залужного
4 сент
Может стать угрозой: в США волнуются из-за магистрали «Сила Сибири — 2»
29 авг
Украинская спортсменка Чернышова могла участвовать в подрыве «Северных потоков»
27 авг
Полянский: Россию держат в неведении по ситуации с «Северными потоками»
23 авг
Россия запросила срочное заседание СБ ООН по теме подрыва «Северных потоков»
+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:19
На Пятом канале акция «День добрых дел» для юного Ярослава
4:55
Суд Италии отменил решение о выдаче ФРГ обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
4:39
Мошенники стали рассылать программы удаленного доступа к онлайн-банку
4:17
«Нужно порадоваться»: Прохор Шаляпин о парах с большой разницей в возрасте
3:58
Состояние ухудшилось внезапно: стала известна причина смерти Дайан Китон
3:44
Правозащитники обратятся в ООН из-за депортации граждан РФ из Латвии

Сейчас читают

Кобахидзе вслед за Алиевым отказался от встречи с председателем ОБСЕ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео