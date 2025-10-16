Похоже, что в Европе искать вменяемые решения пока некому. Ведь там даже не могут определиться по поводу украинцев, подозреваемых в подрыве «Северных потоков». Италия отказалась выдать Германии одного из них — Сергея Кузнецова.

Его решили экстрадировать еще месяц назад — в ФРГ ему грозило 15 лет тюрьмы за диверсию. Однако после подачи апелляции Рим отказался от передачи задержанного.

Процесс остановил Верховный суд Италии, после чего отправил дело на пересмотр. Судя по всему, за украинца вступились его западные покровители. Так же, как и за его возможного сообщника Владимира Журавлева, которого не только не задержали в Польше, но и дали беспрепятственно выехать на Украину.

Стоит отметить, что Россия начала собственное расследование взрывов на «Северных потоках» и до сих пор не получила никаких данных по делу от западных стран.

