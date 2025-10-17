«Я хочу замуж»: Ольга Бузова мечтает снова надеть белое платье и сыграть свадьбу

Певица Ольга Бузова готова снова надеть свадебное платье: Я хочу замуж

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, пусть и не в первый раз, что готовится к свадьбе. Конкретного кавалера не называла, даже о его наличии не говорила, но твердое намерение однажды вернуть себе статус счастливой замужней женщины имеет. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на презентации новой песни и клипа «Не надо». Вечеринку Бузова назвала девичником.

По словам знаменитости, после скандального развода с футболистом Дмитрием Тарасовым в 2016 году она сомневалась, что когда-то сможет снова обрасти счастье. И отрицала все, что связано с браком. Как отметила артистка, возможно, причиной было «больное сердце», ей было трудно даже представить, что она отправится под венец с другим человеком.

Исполнительница призналась, что, как и многие другие девушки, выходила замуж «в первый и последний раз». Но, к ее большому сожалению, этому браку не суждено было выжить. Не всегда жизнь складывается по запланированному сценарию, каким бы идеальным он ни казался.

«Я хочу замуж, я действительно понимаю, что я бы вышла замуж, я бы сыграла свадьбу. Да, я хочу свадебное платье и, конечно же, еще один девичник, который поведет меня в итоге к ЗАГСу… Сейчас я понимаю — а почему нет? Между „нет“ и „да“ — всегда „да“. Лучше сделать и пожалеть… Лучше сделать и не жалеть, конечно, но это лучше, чем вообще ничего не делать… Да, я хочу отношений, я готова к отношениям, я готова к серьезным отношениям со штампом в паспорте», — заключила Бузова.

Девичник поющей телеведущей в роскошном ресторане на Москве-реке посетили многие известные ее друзья-селебрити — Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Мария Погребняк, Яна Рудковская, Анна Седокова, Слава, Карина Кросс, Карина Нигай, Прохор Шаляпин и другие. Пришла и блогер Оксана Самойлова, которая спустя 13 лет развелась с рэпером Джиганом (Настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим. ред.).

Как ранее писал 5-tv.ru, для Самойловой это был первый выход в свет после расставания с мужем. Объяснила ли она свое решение? Многие поклонники до сих пор не верят, что она действительно поставила точку в отношениях с супругом, несмотря на четырех общих детей.

