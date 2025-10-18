Силы ПВО Росси за ночь уничтожили 41 украинский беспилотник
Вражеские дроны были сбиты над Брянской, Московской, Белгородской и другими областями.
Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили над территорией России 41 вражеский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Больше всего дронов поразили над территорией Брянской области — над регионом сбито 12 БПЛА. По пять беспилотников ликвидировано над территориями Калужской области и Республики Башкортостан.
Над территорией Московской области сбито три беспилотника, еще по два — над территориями Белгородской и Орловской областей. Над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областями уничтожено по одному дрону. Также 6 БПЛА поражены над акваторией Черного моря.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь с 16 на 17 октября дежурные средства ПВО ВС РФ перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотник.
С самого начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ. Украинские формирования используют для нападений не только беспилотные летательные аппараты, но и осуществляют ракетные удары по приграничным районам страны.
