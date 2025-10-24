Средства ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника ВСУ

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 21 0

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака беспилотников на Москву сегодня: новости 24 октября

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) илами ПВО Минобороны сбили три вражеских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции (СВО). Вражеские силы используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные города ракетами.

Так, утром 24 октября стало известно, что в результате атаки беспилотника ВСУ на жилой дом в подмосковном Красногорске пострадали четыре человека — четверо взрослых и один несовершеннолетний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
23 окт
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник на подлете к Москве
23 сент
Силы ПВО РФ уничтожили десятки украинских беспилотников над регионами за ночь
23 сент
В небе над Москвой уничтожены еще шесть беспилотников
23 сент
Средства ПВО сбили 17 беспилотников на подлете к Москве
12 сент
Собянин: ПВО сбили девять летевших на Москву беспилотников боевиков ВСУ
11 авг
Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве
9 авг
Силы ПВО отразили атаку украинских дронов на Москву
20 июл
Три дрона боевиков ВСУ сбиты на подлете к Москве
20 июл
Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили 93 БПЛА украинских боевиков ночью над РФ
20 июл
Обломки сбитого беспилотника ВСУ упали в Зеленограде
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.27
-0.38 94.39
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:46
Справку о дееспособности хотят сделать обязательной при сделках с недвижимостью
9:34
Средства ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника ВСУ
9:25
Стена упала на людей: житель Красногорска о последствиях атаки БПЛА на жилой дом
9:17
«Надеюсь, зритель не заметит»: что сейчас с борющимся с онкологией Романом Поповым
9:12
Европейский союз запретил поставки в Россию роз и азалий
9:00
В Петербурге представят научно-образовательный потенциал страны

Сейчас читают

«Большое горе»: семья Сергея Жигунова потеряла близкого человека
«Что полюбили давно, всегда останется любимым»: Бузова сравнила Буланову с бутербродом и гречкой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео