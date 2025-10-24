Средства ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника ВСУ
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Средства противовоздушной обороны (ПВО) илами ПВО Минобороны сбили три вражеских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции (СВО). Вражеские силы используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные города ракетами.
Так, утром 24 октября стало известно, что в результате атаки беспилотника ВСУ на жилой дом в подмосковном Красногорске пострадали четыре человека — четверо взрослых и один несовершеннолетний.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 23 окт
- Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник на подлете к Москве
- 23 сент
- Силы ПВО РФ уничтожили десятки украинских беспилотников над регионами за ночь
- 23 сент
- В небе над Москвой уничтожены еще шесть беспилотников
- 23 сент
- Средства ПВО сбили 17 беспилотников на подлете к Москве
- 12 сент
- Собянин: ПВО сбили девять летевших на Москву беспилотников боевиков ВСУ
- 11 авг
- Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве
- 9 авг
- Силы ПВО отразили атаку украинских дронов на Москву
- 20 июл
- Три дрона боевиков ВСУ сбиты на подлете к Москве
- 20 июл
- Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили 93 БПЛА украинских боевиков ночью над РФ
- 20 июл
- Обломки сбитого беспилотника ВСУ упали в Зеленограде
100%
Нашли ошибку?