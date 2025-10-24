Средства ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) илами ПВО Минобороны сбили три вражеских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции (СВО). Вражеские силы используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные города ракетами.

Так, утром 24 октября стало известно, что в результате атаки беспилотника ВСУ на жилой дом в подмосковном Красногорске пострадали четыре человека — четверо взрослых и один несовершеннолетний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.