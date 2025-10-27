Танки Т-72Б3М нанесли удар фугасными снарядами по скоплению боевиков ВСУ

Экипажи танков Т-72Б3М 60-й мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили замаскированные позиции и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Разведкой были выявлены участки, на которых подразделения украинских боевиков обустроили огневые точки и временные места размещения. Получив точные координаты целей, танкисты оперативно заняли огневые позиции и открыли огонь фугасными 125-мм снарядами по указанным объектам.

Операторы беспилотных летательных аппаратов обеспечивали корректировку огня и контроль поражения целей в режиме реального времени. Это позволило экипажам танков наносить удары с высокой точностью и минимальным расходом боеприпасов.

После выполнения огневой задачи танкисты провели противоогневой маневр и сменили позиции, исключив возможность нанесения ответного удара противником.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

