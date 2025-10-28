Вертолет Ми-28НМ уничтожил спрятанный в лесах опорный пункт ВСУ

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ уничтожил опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Восток». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар по позициям противника был нанесен авиационными ракетами по заранее разведанным целям. После успешной атаки экипаж выполнил противоракетный маневр, использовал тепловые ловушки и благополучно вернулся на площадку вылета.

По данным передового авианаводчика, в результате точечного удара личный состав ВСУ был уничтожен.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

