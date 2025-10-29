Саперы разминируют Курскую область после атак ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 38 0

Военные инженеры группировки войск «Север» тщательно проверяют участки метр за метром.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация Курская область

Саперы разминируют Курскую область после атак ВСУ

Военные инженеры группировки войск «Север» устраняют последствия вражеских обстрелов и уничтожают взрывоопасные предметы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Как это происходит — смотрите в видео в материале 5-tv.ru.

Саперы тщательно проверяют участки метр за метром, извлекая из воронок боевые части реактивных снарядов, поражающие элементы, не сдетонировавшие фрагменты, разгонные блоки, блоки управления и электронные компоненты боеприпасов.

Группы разминирования применяют бронированные машины разминирования «БМР-3М Вепрь», разнообразные робототехнические комплексы, современные миноискатели и инженерные щупы, осматривая каждый сантиметр поверхности.

Выявленные взрывоопасные предметы саперы перегружают и вывозят в безопасную зону для последующего уничтожения. В случаях, когда вывоз невозможен, изделия нейтрализуют на месте с использованием накладного заряда.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Спецоперация
29 окт
Небо под защитой Су-35с. Лучшее видео из зоны СВО
29 окт
Силы ПВО России за три часа уничтожили 57 украинских дронов над регионами РФ
28 окт
«Торнадо-С» уничтожил боевиков и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
28 окт
Вертолет Ми-28НМ уничтожил спрятанный в лесах опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
27 окт
ВС РФ освободили три населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях
27 окт
Танки Т-72Б3М нанесли удар по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
27 окт
Российские артиллеристы сорвали ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
27 окт
Силы ПВО России за два часа уничтожили 26 беспилотников ВСУ, летевших на Москву
26 окт
Собянин сообщил о ликвидации еще одного летевшего на Москву БПЛА
26 окт
Четыре жителя Белгородской области пострадали в результате атаки ВСУ
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.82
0.84 92.94
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:03
Смена тактики: мошенники придумали новую схему атак на крупные компании
7:46
«Очень жаль»: Трамп огорчен невозможностью баллотироваться на третий президентский срок
7:30
Саперы разминируют Курскую область после атак ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:12
Трамп прибыл в Южную Корею для участия в саммите АТЭС
7:00
«Как несправедливо! За что ему это?» — каким актер Роман Попов остался в памяти близких
6:53
Красота с подвохом: врачи предупредили об опасности осенних фотосессий в листве

Сейчас читают

«Сейчас каждый может стать звездой»: актер Алексей Розин о дилетантизме в кино
«В ту ночь я думала, что он умер»: жена Романа Попова о том, как переживала его болезнь
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео