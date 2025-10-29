Военные инженеры группировки войск «Север» тщательно проверяют участки метр за метром.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Саперы разминируют Курскую область после атак ВСУ
Военные инженеры группировки войск «Север» устраняют последствия вражеских обстрелов и уничтожают взрывоопасные предметы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Как это происходит — смотрите в видео в материале 5-tv.ru.
Саперы тщательно проверяют участки метр за метром, извлекая из воронок боевые части реактивных снарядов, поражающие элементы, не сдетонировавшие фрагменты, разгонные блоки, блоки управления и электронные компоненты боеприпасов.
Группы разминирования применяют бронированные машины разминирования «БМР-3М Вепрь», разнообразные робототехнические комплексы, современные миноискатели и инженерные щупы, осматривая каждый сантиметр поверхности.
Выявленные взрывоопасные предметы саперы перегружают и вывозят в безопасную зону для последующего уничтожения. В случаях, когда вывоз невозможен, изделия нейтрализуют на месте с использованием накладного заряда.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
