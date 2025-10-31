ЗРК «Бук-М3» сбил реактивный снаряд РСЗО HIMARS

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск «Центр» обеспечил воздушное прикрытие передовых подразделений от средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбив реактивный снаряд реактивной системы залпового огня «HIMARS» на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Во время боевого дежурства расчет комплекса выявил и классифицировал вражеский аэродинамический объект. После оперативной пеленгации и сопровождения цели экипаж привел комплекс в боевую готовность и выполнил пуск зенитной управляемой ракеты. В результате ракета поразила воздушную цель на значительном удалении.

ЗРК «Бук-М3» представляет собой современный мобильный зенитный ракетный комплекс средней дальности, предназначенный для обнаружения, сопровождения и уничтожения вражеских воздушных целей. Все наземные элементы установлены на гусеничных шасси высокой проходимости, что обеспечивает мобильность и возможность быстрого развертывания в полевых условиях.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.