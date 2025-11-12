В машине пропавшей семьи Усольцевых найден тайник с деньгами

В машине пропавшей семьи Усольцевых найдены 300 тысяч рублей

В автомобиле семьи Усольцевых, пропавшей в конце сентября в тайге Красноярского края во время туристического похода, при досмотре было найдено 300 тысяч рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

Купюры были спрятаны в бардачке под панелью управления автомобиля. По словам родственников, Усольцев часто оставлял деньги в машине.

Находка в авто может стать важной зацепкой в расследовании уголовного дела по факту безвестного исчезновения туристов, возбужденного Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В силовых структурах также добавили, что Сергей Усольцев был предпринимателем и руководил заводом по производству порошковой краски.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход. Семья направлялась в сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но 28-го числа перестала выходить на связь. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

В масштабных поисках участвовало свыше 1,5 тысяч человек из различных регионов России. Поисковые отряды действовали вплоть до 12 октября, после чего их активная фаза была завершена.

Выдвигались несколько версий пропажи Усольцевых: побег за границу, нападение диких животных, криминальные обстоятельства и даже встреча со старообрядцами. Однако волонтеры, которые обследовали местные охотничьи домики и туристические укрытия, не смогли найти никаких следов пребывания пропавшей семьи. Наиболее вероятной остается версия о том, что супруги с ребенком могли заблудиться в лесу и замерзнуть. В рамках расследования пропажи семьи Усольцевых следователи допросили более 60 человек.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, была названа необычная деталь в деле о пропаже Усольцевых.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX