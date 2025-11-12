Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
Завершена зачистка от украинских боевиков населенного пункта Сухой Яр в ДНР, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве добавили, что ВС РФ за сутки отразили девять атак ВСУ в районе Гришино в ДНР.
На красноармейском направлении уничтожены более 250 украинских боевиков за сутки.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
