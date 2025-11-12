ВС РФ завершили зачистку от ВСУ населенного пункта Сухой Яр в ДНР

Айшат Татаева
Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ завершили зачистку от ВСУ населенного пункта Сухой Яр

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Тема:
Спецоперация

Завершена зачистка от украинских боевиков населенного пункта Сухой Яр в ДНР, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что ВС РФ за сутки отразили девять атак ВСУ в районе Гришино в ДНР.

На красноармейском направлении уничтожены более 250 украинских боевиков за сутки.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
