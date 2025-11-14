Силы ПВО уничтожили 34 дрона ВСУ за три часа

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 51 0

Беспилотники были ликвидированы над пятью регионами РФ и акваторией Черного моря.

Сколько ПВО сбили украинских беспилотников вечером 13 ноября

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 34 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией пяти регионов и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что 14 дронов были сбиты над акваторией Черного моря. Еще девять беспилотников средства ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью. Над Крымом ликвидированы четыре аппарата. По три БПЛА были сбиты над Воронежской и Ростовской областями. Один аппарат уничтожен в небе над Курской областью.

Территории России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что человек погиб при атаке дрона ВСУ на многоэтажку в Волгограде.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
13 нояб
Силы ПВО за ночь сбили 130 украинских дронов над регионами России
12 нояб
Силы ПВО России за ночь перехватили 22 украинских беспилотника
11 нояб
Силы ПВО России за ночь уничтожили 37 беспилотников ВСУ
11 нояб
В Саратовской области БПЛА повредили объекты гражданской инфраструктуры
10 нояб
Силы ПВО России за ночь уничтожили 71 украинский дрон
8 нояб
Украинские БПЛА атаковали подстанцию в Вологодской области
8 нояб
Силы ПВО РФ уничтожили 79 украинских дронов над регионами страны
8 нояб
Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Ростовской области
7 нояб
Силы ПВО России сбили 11 украинских беспилотников над четырьмя регионами
6 нояб
В Волгореченске детсады и школы закрыли после атаки дронов ВСУ
+4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.60
-0.69 93.70
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:15
Иракли о пережитой клинической смерти: «Тьма, где ощущались сущности»
1:57
Мужчину задержали за запуск БПЛА рядом с охраняемым объектом в Ялте
1:08
Танцор или шаман? Полина Гагарина съехалась со своим бойфрендом
0:54
«В какой-то машине уехал»: отец устроившего поджог в «Авиапарке» шокирован случившемся
0:39
Силы ПВО уничтожили 34 дрона ВСУ за три часа
0:28
Желтый уровень опасности: москвичей предупредили о сильном ветре 14 ноября

Сейчас читают

За 2,5 тысячи рублей: устроивший пожар в ТЦ «Авиапарк» подросток следовал «телефонным указаниям»
В Карелии рухнул истребитель Су-30
«Страшно не подняться»: упавший на презентации робот о своем самочувствии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году