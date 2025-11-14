Силы ПВО уничтожили 34 дрона ВСУ за три часа

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 34 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией пяти регионов и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что 14 дронов были сбиты над акваторией Черного моря. Еще девять беспилотников средства ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью. Над Крымом ликвидированы четыре аппарата. По три БПЛА были сбиты над Воронежской и Ростовской областями. Один аппарат уничтожен в небе над Курской областью.

Территории России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что человек погиб при атаке дрона ВСУ на многоэтажку в Волгограде.

