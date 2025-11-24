Снегопады отменяются? Какая погода ждет москвичей 24 ноября

Доставать пуховики еще рано.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
В Москве 24 ноября ожидается облачная погода с небольшими, а местами и умеренными осадками
В понедельник, 24 ноября, в столичном регионе ожидается облачная погода с небольшими, а местами и умеренными осадками. Такой прогноз размещен на сайте Гидрометцентра.
Днем в Москве температура воздуха составит от +3 до +5 градусов, а ночью опустится до –3. По области днем ожидается от +1 до +6 градусов тепла, ночные значения могут снизиться до –5.
Ветер будет дуть с юга и юго-запада, его скорость прогнозируется в пределах 6–11 м/с. Атмосферное давление удержится на уровне 740–743 мм рт. ст.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на этой неделе в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке ожидается заметное похолодание.
По словам специалиста, в этих регионах температура опустится на 6–8 градусов ниже средних многолетних значений, что приведет к резкому установлению зимнего характера погоды.
