За ночь силы ПВО России уничтожили 93 украинских дрона

За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 93 дрона ВСУ над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа», — проинформировало ведомство.

Всего ВСУ попытались атаковать четыре региона России. Больше всего беспилотников было направлено на Белгородскую область — 45 аппаратов. В небе над Краснодарским краем сбили девять БПЛА. Над территорией Нижегородской области перехватили семь дронов, а над Воронежской — четыре.

Также 20 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря и восемь БПЛА над Азовским.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что силы ПВО за неделю уничтожили более 500 украинских дронов над территорией РФ.

