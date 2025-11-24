За ночь силы ПВО России уничтожили 93 украинских дрона

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 137 0

Беспилотники ВСУ попытались атаковать четыре региона РФ.

Сколько дронов за ночь уничтожили силы ПВО РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 93 дрона ВСУ над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа», — проинформировало ведомство.

Всего ВСУ попытались атаковать четыре региона России. Больше всего беспилотников было направлено на Белгородскую область — 45 аппаратов. В небе над Краснодарским краем сбили девять БПЛА. Над территорией Нижегородской области перехватили семь дронов, а над Воронежской — четыре.

Также 20 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря и восемь БПЛА над Азовским.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что силы ПВО за неделю уничтожили более 500 украинских дронов над территорией РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
24 нояб
В Воронежской области повреждены четыре частных дома из-за атаки украинских БПЛА
23 нояб
Силы ПВО РФ за четыре часа сбили десять дронов ВСУ над регионами России
23 нояб
Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 75 украинских дронов над регионами России
23 нояб
Средства ПВО уничтожили три летевших на Севастополь дрона ВСУ
23 нояб
Женщина пострадала в результате детонации дрона в Белгородской области
22 нояб
В Самарской области в результате атаки беспилотника погибли два человека
18 нояб
Из-за атаки ВСУ повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС в ДНР
16 нояб
Силы ПВО России уничтожили украинские беспилотники над несколькими регионами
16 нояб
Система «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 440 террористических атак ВСУ
16 нояб
Силы ПВО за ночь уничтожили 57 украинских дронов над регионами России
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:35
Легенду «Спартака» Никиту Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище
18:28
План Трампа по урегулированию конфликта сократился с 28 до 19 пунктов
18:25
Мужчина был насмерть раздавлен коровой во время сна
18:15
«Мировая мафия!» — Захарова о западных СМИ
18:12
Учительница притворялась больной раком и инсценировала собственную смерть
18:10
США в ближайшее время могут выйти на прямой контакт с Россией для очного обсуждения мирного плана

Сейчас читают

Варшава поставила США ультиматум: никакого мирного процесса по Украине без Польши
РСЗО «Град» уничтожил технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году