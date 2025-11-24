За ночь силы ПВО России уничтожили 93 украинских дрона

Беспилотники ВСУ попытались атаковать четыре региона РФ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 93 дрона ВСУ над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своем Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа», — проинформировало ведомство.
Всего ВСУ попытались атаковать четыре региона России. Больше всего беспилотников было направлено на Белгородскую область — 45 аппаратов. В небе над Краснодарским краем сбили девять БПЛА. Над территорией Нижегородской области перехватили семь дронов, а над Воронежской — четыре.
Также 20 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря и восемь БПЛА над Азовским.
Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что силы ПВО за неделю уничтожили более 500 украинских дронов над территорией РФ.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 24 нояб
- В Воронежской области повреждены четыре частных дома из-за атаки украинских БПЛА
- 23 нояб
- Силы ПВО РФ за четыре часа сбили десять дронов ВСУ над регионами России
- 23 нояб
- Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 75 украинских дронов над регионами России
- 23 нояб
- Средства ПВО уничтожили три летевших на Севастополь дрона ВСУ
- 23 нояб
- Женщина пострадала в результате детонации дрона в Белгородской области
- 22 нояб
- В Самарской области в результате атаки беспилотника погибли два человека
- 18 нояб
- Из-за атаки ВСУ повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС в ДНР
- 16 нояб
- Силы ПВО России уничтожили украинские беспилотники над несколькими регионами
- 16 нояб
- Система «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 440 террористических атак ВСУ
- 16 нояб
- Силы ПВО за ночь уничтожили 57 украинских дронов над регионами России
Читайте также
93%
Нашли ошибку?