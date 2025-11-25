Три человека пострадали в Ростовской области в результате атаки БПЛА

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Им оказывают медицинскую помощь.

Последствия атаки БПЛА ВСУ на Ростовскую область 25 ноября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Ростовской области три человека получили ранения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом 25 ноября сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере Telegram.

Из публикации следует, что инцидент произошел в Таганроге и Бессергеневке. В настоящее время пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

По предварительным данным, в Таганроге повреждены фасад и окна в двух многоквартирных домах по улице Инструментальная и в одном частном доме. Ущерб также получили припаркованные рядом с домами автомобили.

Кроме того, в промзоне загорелось складское помещение. Угрозы распространения огня на соседние строения нет.

В результате атаки украинских дронов в Нелиновском районе в селе Петрушино загорелся частный дом, а в селе Весело-Вознесенка повреждения получила труба внешнего газопровода рядом с частным домом, где начался пожар.

Накануне глава региона предупредил о воздушной опасности. Слюсарь порекомендовал жителям покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Новороссийске пострадал мужчина после падения обломков беспилотников ВСУ на частный дом.

