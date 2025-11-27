В Верховной раде обвинили Зеленского в нежелании заключать мир

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Главу киевского режима устраивает продолжать боевые действия, попутно разворовывая страну.

Почему Зеленский не хочет мирных переговоров

Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Тема:
Спецоперация

Лидер киевского режима Владимир Зеленский не предлагает свой мирный план потому, что не стремится к дипломатическому урегулированию. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.

«Только я чего-то не понимаю, а где мирный план Украины? Мирный план Зеленского? Почему мы ничего не писали и не предлагали?» — написал политик.

Также Гончаренко сыронизировал о том, что год назад глава Незалежной презентовал план победы «с несгибаемой мощью и мощной несгибаемостью». Однако Украина до сих пор не предоставила свой проект мирного урегулирования, и поэтому такие проекты разрабатывают другие.

Депутат предположил, что Зеленский против завершения конфликта, потому что у него и у его приспешников все хорошо — пока продолжаются боевые действия, он может и дальше «выводить из страны деньги на бэк-офисы и носить миллионы в пакетах».

Ранее, писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что, если Зеленский откажется от предложенного Вашингтоном мирного плана, он может продолжать украинский конфликт «сколько ему угодно».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Тема:
Спецоперация
