В Таганроге начались восемь возгораний в результате атаки БПЛА

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 199 0

Специалисты принимают меры для обезвреживания опасных объектов.

Последствия атаки БПЛА ВСУ на Таганрог 29 ноября 2025

Фото: © РИА Новости/Елена Копылова

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Таганроге в результате массированных воздушных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ было зафиксировано восемь возгораний. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в мессенджере Telegram.

Из публикации следует, что все службы экстренного реагирования незамедлительно приступили к ликвидации последствий, благодаря чему удалось остановить огонь. Пострадавших в результате происшествия нет.

«Локализовано восемь возгораний», — заявила она.

Также из сообщения следует, что по трем адресам были обнаружены обломки фрагментов беспилотников. Территория оцеплена. На месте работают специалисты спасательных служб, которые принимают все необходимые меры для обезвреживания и обеспечения безопасности жителей.

Камбулова также призвала жителей региона сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

До этого глава города Таганрог в 03:04 по московскому времени предупредила о продолжающимся режиме воздушной опасности.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Таганроге в результате атаки БПЛА ВСУ погиб один человек и еще три жителя пострадали. За неделю силы ПВО уничтожили свыше 1,6 тысяч украинских беспилотников.

