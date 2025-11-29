В Таганроге начались восемь возгораний в результате атаки БПЛА
Специалисты принимают меры для обезвреживания опасных объектов.
Фото: © РИА Новости/Елена Копылова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Таганроге в результате массированных воздушных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ было зафиксировано восемь возгораний. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в мессенджере Telegram.
Из публикации следует, что все службы экстренного реагирования незамедлительно приступили к ликвидации последствий, благодаря чему удалось остановить огонь. Пострадавших в результате происшествия нет.
«Локализовано восемь возгораний», — заявила она.
Также из сообщения следует, что по трем адресам были обнаружены обломки фрагментов беспилотников. Территория оцеплена. На месте работают специалисты спасательных служб, которые принимают все необходимые меры для обезвреживания и обеспечения безопасности жителей.
Камбулова также призвала жителей региона сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
До этого глава города Таганрог в 03:04 по московскому времени предупредила о продолжающимся режиме воздушной опасности.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Таганроге в результате атаки БПЛА ВСУ погиб один человек и еще три жителя пострадали. За неделю силы ПВО уничтожили свыше 1,6 тысяч украинских беспилотников.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 28 нояб
- В Новороссийске более 220 квартир повреждены из-за атаки украинских беспилотников
- 28 нояб
- Силы ПВО уничтожили свыше 1,6 тысяч украинских беспилотников за неделю
- 28 нояб
- Силы ПВО России за ночь уничтожили 136 украинских дронов над регионами РФ
- 27 нояб
- В Херсонской области свыше 71 тысячи жителей остались без света из-за атак ВСУ
- 27 нояб
- Силы ПВО за ночь сбили 118 дронов ВСУ над регионами России
- 26 нояб
- Силы ПВО уничтожили 19 беспилотников ВСУ за три часа
- 26 нояб
- Силы ПВО за четыре часа уничтожили 12 украинских беспилотников
- 26 нояб
- Российские силы ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника за ночь
- 25 нояб
- Силы ПВО за десять часов сбили 16 беспилотников ВСУ над регионами РФ
- 25 нояб
- Два человека пострадали из-за атаки дронов в Белгородской области
Читайте также
93%
Нашли ошибку?