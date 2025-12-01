В Москве введен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 36 0

Видимость на дорогах столичного региона может ухудшиться до 200 метров.

В Москве введен «желтый» уровень опасности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тема:
Погода

В Москве введен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана до 3 декабря

В Москве и Московской области из-за сильного тумана объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Уточняется, что период предупреждения будет действовать с 20:00 1 декабря до 09:00 3 декабря. Метеорологи предупреждают, что местами в столице ожидается туман с ухудшением видимости до 200 метров.

Ранее стало известно, что москвичам назвали время формирования снежного покрова. Исходя из климатической нормы, в первом зимнем месяце в столице России выпадает 51 миллиметр осадков. Обычно высота снежного покрова составляет от восьми до девяти сантиметров в начале месяца и до 18-19 сантиметров по мере приближения к следующему месяцу.

5-tv.ru писал ранее о том, что можно и нельзя делать в день зимнего солнцестояния 21 декабря. Это событие, когда ночь достигает своей максимальной продолжительности, а день — минимальной. Предки верили, что в этот день можно изменить судьбу и исполнить свои заветные желания.

Тема:
Погода
