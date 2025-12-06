За четыре часа силы ПВО РФ сбили восемь беспилотников боевиков ВСУ

Под ударом оказались три региона РФ.
Фото: © РИА Новости
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией трех регионов РФ за четыре часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«В период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — подчеркнули в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что три дрона средства ПВО перехватили в небе над Курской областью. Кроме того, еще три беспилотника были уничтожены над Белгородской областью. К тому же ВСУ предприняли попытку атаковать Брянскую область, где силы противовоздушной обороны сбили два БПЛА.
Утром 6 декабря Минобороны сообщило, что ВСУ предприняли попытку атаковать Ленинградскую область. Силы ПВО отразили удар, уничтожив при этом пять украинских дронов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО перехватили и уничтожили 116 беспилотников ВСУ над регионами России всего за одну ночь.
