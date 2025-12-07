Без зонта и шарфа: синоптики рассказали, какая погода будет в Москве 7 декабря

Какая погода будет в Москве в воскресенье 7 декабря 2025

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Жителей и гостей столицы в воскресенье, 7 декабря, ждет пасмурная погода без осадков. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Воздух при этом в Москве прогреется до плюс одного градуса. Однако возможно понижение температуры до минус одного. К ночи же москвичей ждет похолодание до минус двух.

По данным синоптиков, в Подмосковье суточный перепад температур будет значительно сильнее, чем в столице. Если днем температура воздуха будет варьироваться от минус трех до плюс двух градусов, то ночью термометры могут показать минус пять градусов.

Ветер будет дуть с южного направления со скоростью четыре-девять метров в секунду.

При этом атмосферное давление изменится не сильно и составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в некоторых регионах России в воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 40 градусов. Резкое похолодание связано с воздушными массами из Северного Ледовитого океана.

