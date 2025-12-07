Без зонта и шарфа: синоптики рассказали, какая погода будет в Москве 7 декабря

Ветер будет дуть с южного направления со скоростью четыре-девять метров в секунду.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
Жителей и гостей столицы в воскресенье, 7 декабря, ждет пасмурная погода без осадков. Об этом сообщил Гидрометцентр.
Воздух при этом в Москве прогреется до плюс одного градуса. Однако возможно понижение температуры до минус одного. К ночи же москвичей ждет похолодание до минус двух.
По данным синоптиков, в Подмосковье суточный перепад температур будет значительно сильнее, чем в столице. Если днем температура воздуха будет варьироваться от минус трех до плюс двух градусов, то ночью термометры могут показать минус пять градусов.
Ветер будет дуть с южного направления со скоростью четыре-девять метров в секунду.
При этом атмосферное давление изменится не сильно и составит 757 миллиметров ртутного столба.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в некоторых регионах России в воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 40 градусов. Резкое похолодание связано с воздушными массами из Северного Ледовитого океана.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 6 дек
- Вильфанд предупредил о сильнейших морозах в некоторых регионах РФ
- 6 дек
- Москвичей и петербуржцев предупредили о похолодании в первые выходные декабря
- 5 дек
- Новый циклон: синоптики назвали сроки возвращения снега в Москву
- 3 дек
- В декабре в Подмосковье можно собирать грибы для новогоднего стола
- 3 дек
- Московских водителей призвали сохранять внимательность из-за тумана
- 2 дек
- В Москве снова ожидается туман с ограниченной видимостью
- 1 дек
- В Москве введен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана
- 30 нояб
- В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
- 29 нояб
- Зима не придет? Москвичам назвали время формирования снежного покрова
- 29 нояб
- Зима не спешит: почему в России затянулась осень
Читайте также
87%
Нашли ошибку?