Под ударом оказались четыре региона РФ, а также акватория Черного моря.
Силы ПВО России уничтожили 17 беспилотников ВСУ за пять часов
Силы противовоздушной обороны (ПВО), стоящие на боевом дежурстве, перехватили и уничтожили 17 дронов вооруженных сил Украины за пять часов. На этот раз под ударом оказались четыре российских региона, а также акватория Черного моря. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщила в своем Telegram-канале.
«С 18:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в ведомстве.
По данным Минобороны, больше всего беспилотников было уничтожено над территорией Ростовской области. Там силы ПВО сбили семь дронов ВСУ. В то же время в небе над Белгородской и Воронежской областями средства противовоздушной обороны перехватили по четыре украинских беспилотника. Кроме того, еще по одному БПЛА сбили над территорией Брянской области и акваторией Черного моря.
Днем ВСУ осуществили атаку на Белгородскую и Курскую области, где средства ПВО суммарно уничтожили 11 беспилотников противника.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ирный житель пострадал в результате атаки БПЛА в белгородской Борисовке.
