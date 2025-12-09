В зоне спецоперации сегодня наградили военных, которые отличились при освобождении Волчанска — стратегически важного города в Харьковской области. Боевики размещали огневые точки в домах и других постройках. Поэтому вражескую оборону пришлось буквально взламывать. Многие бойцы удостоены медалей «За отвагу» и «За храбрость».

Чествуют сегодня героев разных лет. Россия отмечает праздник, посвященный всем, кто совершил подвиг во имя страны. О некоторых из них рассказал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

«Словосочетание „герой Отечества“ здесь, в курском приграничье, играет новыми красками. Ведь здесь изначально первые герои подставили свою грудь, чтобы остановить широкое наступление украинских войск. Вторые, благодаря храбрости и армейской смекалке, смогли прогнать оккупантов. И вот третьи в эту минуту подставляют свои спины, создавая буферную зону, и отодвигают украинские орудия подальше от Курской земли», — сообщил корреспондент.

Они не примеряют на себя геройский ореол. Их участь — опасная рутина, суровая будничная работа, признаются бойцы группировки «Север». Но лучше за них говорят совсем другие свидетели — боевые награды. Орден Мужества — подлинное доказательство их стойкости перед лицом врага.

«Госнаграда у меня за освобождение Курской области. 19 ноября в селе Новоивановка мы с группой, будучи трехсотыми, приняли бой. Один с рукой перебитой, вот он БМП смог подбить», — рассказал командир штурмового взвода 34-й бригады ВС России с позывным Жига.

9 декабря вспоминают каждого, кто, не жалея себя, отстаивал и продолжает отстаивать интересы Отечества.

«Есть люди, которые с самого начала и до конца в рядах бойцов находятся. То есть они на Херсоне со мной участвовали, получили ранения. На островной зоне — там они уничтожили группу спецназа украинского. Потом на донецком направлении они были со мной. И в Курске они получили по два ранения и тем не менее возвращаются постоянно», — дополнил военнослужащий 810-й бригады ВС России с позывным Гром.

Но теплее всех о защитниках в этот день, конечно, говорят те, кто, благодаря их отваге, теперь может спокойно прогуливаться по своему двору.

«Сейчас хорошо! Хорошо! Спасибо ребятам большое! Спокойно сейчас спим, сейчас не боимся на самом деле», — поделилась Ирина Курочкина, жительница Курской области.



Ирина Курочкина пережила артобстрел, сейчас дом уже привели в порядок местные власти. О тех страшных минутах напоминают лишь следы от осколков и сгруженный в одну кучу шифер и куски бетона.

Но некоторые дома в приграничье восстановлению не подлежат.

«Еще один пример, как одним ударом можно разрушить сразу несколько судеб. В этом доме проживали сразу несколько семей, вот результат прямого артиллерийского удара. От взрывной волны даже несущую стену сорвало. Весь двор в кирпичах. Здесь мы видим на окне гирлянду. Люди готовились к Новому году. Но их планы разрушила украинская артиллерия. И только по чистой случайности в момент удара дома никого не было», — отметил корреспондент.

Чтобы не допустить новых подобных разрушений на Русской земле, военные группировки «Север» в круглосуточном режиме выдавливают противника с укрепленных позиций в Сумской и Харьковской областях.

«С настроем мы никак не сбавляем, получается. Задачи у нас все те же: победить в специальной военной операции, создание буферной зоны для того, чтобы не страдало гражданское население», — уточнил военнослужащий ВС России с позывным Бык.

И в приграничье мирные жители лучше других чувствуют эту работу, ведь благодаря героям Отечества теперь можно спать спокойно.