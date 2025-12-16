«Любовь, а не лекарства»: ветврач рассказал, как питомцам пережить смены погоды

Четвероногие друзья ощущают погодные изменения особенно остро.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ветврач Шеляков: при смене погоды нужно больше времени проводить с питомцами
Резкие температурные изменения и скачки атмосферного давления влияют на самочувствие домашних любимцев. Об этом в разговоре с Life.ru рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков.
«Температурные изменения — резкое похолодание, резкое потепление… сопровождаются изменением атмосферного давления, что влияет на всех теплокровных. У людей может обостряться депрессия, головные боли», — объяснил врач.
По словам Шелякова, питомцы переживают погодные изменения особенно остро. Это может проявляться не только в обострении хронических болезней, но и в заметном снижении активности и настроения. Однако если человек способен себя контролировать, то животные слишком эмпатичны и могут бессознательно копировать подавленное состояние хозяина.
«Чтобы пережить эти температурные качели, климатические изменения, которые негативно влияют на самочувствие и нас, и питомцев, можно посоветовать: будьте сами бодры, веселы», — рекомендует Шеляков.
Врач подчеркнул, что положительная модель поведения хозяина благоприятно отразится и на питомце. Также не следует принуждать четвероногого друга к нагрузкам, если он не хочет. Шеляков призвал соблюдать рацион животного и не перекармливать его.
«Проводите больше времени со своими питомцами, сами отдыхайте больше, поиграйте с ними. Это как раз тот случай, когда надежда на любовь, а не на лекарства», — заверил ветеринарный врач.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие необычные клички носят животные «Моспитомца».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 15 дек
- Что это было? Жители Москвы из-за мороза наблюдали редкое атмосферное явление
- 15 дек
- Сотни человек эвакуировали с занесенных дорог в Саратовской области
- 15 дек
- Синоптик предсказала метели на Новый год в Москве
- 14 дек
- Сильный ветер повредил ЛЭП в 205 населенных пунктах Саратовской области
- 13 дек
- «Желтый» уровень опасности в Москве продлили на три дня из-за гололедицы
- 13 дек
- В Пензенской области ввели режим ЧС из-за снегопадов
- 12 дек
- Не простыть бы: какая погода будет в Москве 12 декабря 2025 года
- 11 дек
- Третьи сутки снегопада: на Камчатке продолжает бушевать циклон
- 11 дек
- Мокро, зато тепло: какая погода будет в Москве 11 декабря
- 9 дек
- Снег будет? Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь
93%
Нашли ошибку?