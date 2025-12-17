Путин: если Киев откажется от переговоров, РФ освободит свои земли военным путем

Россия намерена добиться выполнения всех целей СВО.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Если киевский режим и его западные кураторы откажутся от переговоров по существу, Россия освободит свои исторические земли военным путем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии расширенной коллегии Минобороны РФ.
«Цели СВО, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы делать и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии», — подчеркнул российский лидер.
Глава государства также подчеркнул, что Москва будет последовательно решать задачу создания и расширения буферной зоны безопасности в приграничье. Также Путин отметил, что работа по модернизации Вооруженных сил Российской Федерации должна быть в высоком темпе и качественно продолжена.
Новость дополняется.
