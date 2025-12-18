Российские FPV-дроны против боевиков ВСУ в блиндажах. Лучшее видео из зоны СВО

Ротация ВСУ была сорвана.
Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Расчеты беспилотников группировки войск «Днепр» уничтожили пункты временной дислокации и тяжелые грузовые коптеры ВСУ в районе Орехова и Степногорска в Запорожской области.
Дроноводы-разведчики обнаружили пункты временной дислокации (ПВД) личного состава ВСУ в укрепленных блиндажах и заброшенных домах, где они собирались для дальнейшей ротации.
Операторы ударных беспилотников из гвардейских соединений ВДВ с помощью FPV-дронов настигли украинских националистов в укрытиях. Также, таранами уничтожены вражеские тяжелые грузовые коптеры в районе российских передовых позиций.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 18 дек
- «Мста-Б» уничтожила пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 17 дек
- Белоусов: силы ПВО Москвы должны стать основой для защиты неба над всей Россией
- 17 дек
- Путин: если Киев откажется от переговоров, РФ освободит свои земли военным путем
- 17 дек
- Путин на заседании Минобороны РФ попросил почтить память погибших на СВО минутой молчания
- 17 дек
- Штурмовики на квадроциклах заставили ВСУ отступить. Лучшее видео из зоны СВО
- 17 дек
- Российские вертолетчики против дроноводов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 дек
- «Мста-Б» уничтожила пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 дек
- Танкисты на Т-72Б3М поддержали наступление штурмовиков. Лучшее видео из зоны СВО
- 15 дек
- «Уже чувствуется»: Путин о поддержке военнослужащих ветеранами СВО в органах власти
- 15 дек
- Артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
93%
Нашли ошибку?