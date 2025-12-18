Российские FPV-дроны против боевиков ВСУ в блиндажах. Лучшее видео из зоны СВО

Ротация ВСУ была сорвана.

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчеты беспилотников группировки войск «Днепр» уничтожили пункты временной дислокации и тяжелые грузовые коптеры ВСУ в районе Орехова и Степногорска в Запорожской области.

Дроноводы-разведчики обнаружили пункты временной дислокации (ПВД) личного состава ВСУ в укрепленных блиндажах и заброшенных домах, где они собирались для дальнейшей ротации.

Операторы ударных беспилотников из гвардейских соединений ВДВ с помощью FPV-дронов настигли украинских националистов в укрытиях. Также, таранами уничтожены вражеские тяжелые грузовые коптеры в районе российских передовых позиций.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
