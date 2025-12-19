Путин: Выбив ВСУ из Курской области, Россия полностью взяла военную инициативу

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 35 0

Российская армия ведет наступление по всем направлениям зоны СВО.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Курская область

Выбив Вооруженные силы Украины из Курской области, Россия полностью перехватила военную инициативу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным».

«Сразу же после того, как наши войска вышибли противника с Курской земли, целиком и полностью стратегическая инициатива перешла в руки российских вооруженных сил», — сказал глава государства.

Это значит, что российская армия ведет наступление по всей линии боевого соприкосновения. Где-то оно идет более быстрыми темпами, где-то — более медленными, но противник отходит на всех направлениях, подчеркнул Путин.

Ранее, выступая на прямой линии расширенной коллегии Минобороны России 17 декабря 2025 года, Путин отметил, что цели СВО будут обязательно достигнуты, и, если киевский режим и его западные кураторы откажутся от переговоров по существу, РФ освободит свои исторические земли военным путем.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

Тема:
Спецоперация
