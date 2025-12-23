Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные укрепленные позиции, расчеты БпЛА и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области.

На кадрах расчеты гаубиц бьют по противнику уверенно, слаженно и без промахов. Ежедневно точными попаданиями уничтожаются бронетехника, артиллерийские и миномётные расчеты, живая сила формирований ВСУ, вскрытые на линии боевого соприкосновения.

Артиллеристы действуют в тесном взаимодействии с расчётами разведывательных беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем. Разведывательные БпЛА оперативно выявляют замаскированные вражеские укрытия, боевую технику и районы скопления украинских боевиков. После получения координат артиллерийские расчеты незамедлительно приступают к уничтожению противника.

От получения цели до проведения выстрела — не более двух минут, после чего разведывательные группы осуществляют корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику. Эти навыки уже отработаны до автоматизма.

После выполнения огневой задачи орудия тщательно маскируются во избежание обнаружения БпЛА противника и предостережения контрбатарейной борьбы.

Высокая сплоченность артиллеристов позволяет выполнять задачи друг друга в экстренных ситуациях.

«Волчанск взяли, продвигаемся дальше. Пехота идет, а мы прикрываем. Настрой у расчета боевой!» — поделился командир орудия с позывным «Соловей».

Результативность современных средств разведки и автоматизированных систем управления огнем позволяет значительно повысить эффективность артиллерийских подразделений в условиях боевых действий. Данное достижение является ярким примером успешного применения передовых технологий и методов ведения огня в современной военной практике.

Эффективное мобильное орудие и укрытая огневая позиция при частой смене и правильном выборе огневой точки позволяют расчетам 122 мм гаубиц Д-30 эффективно вести корректируемую прицельную стрельбу на дальностях до 15 километров, а также реализовывать огневую поддержку наступательному потенциалу наземной группировки войск.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

