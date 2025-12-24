Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили скопление живой силы и техники подразделений ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО

На кадрах, получив целеуказания от разведки, артиллеристы оперативно выполнили задачу, несмотря на ограниченную видимость из-за густого тумана.

Произведя расчеты и прицеливание, артиллеристы осуществили мощный залп 220-миллиметровыми снарядами с осколочно-фугасной боевой частью на дистанции свыше 25 километров.

В результате точного попадания огневые средства, техника и живая сила противника на указанном районе были уничтожены. Это позволило штурмовым группам продвинуться и занять позиции с минимальными потерями, выполнив поставленную боевую задачу.

После выполнения огневой задачи расчет оперативно сменил позицию, соблюдая все меры маскировки и безопасности, и сохранил полную боеготовность перед следующими задачами.

Высокая дальность и большая площадь поражения «Ураганов» дают возможность с их помощью вести эффективную контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции противника, нарушая пути снабжения украинских боевиков.

Расчеты боевых машин ежедневно получают от вышестоящего командования и разведчиков новые цели. Когда они известны, старший офицер батареи выбирает, сколько именно будет выпущено ракет.

Укрепрайоны, артиллеристские батареи, узлы связи, скопление живой силы, бронетехника противника. «Ураганы» способны поражать различные цели, как на переднем крае, так и в глубине линии обороны на расстоянии до 40 километров.

На такой дальности полета нужно учитывать не только траекторию, но и погоду.

Когда на боевую машину переданы все данные, дело за расчетом. Их задача быстро и точно навестить и отстреляться.

Точки, выбранные для стрельбы, расчеты «Ураганов» меняют иногда до 10 раз в сутки. Есть дневные и ночные. На каждой находиться можно несколько минут.

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ураган» предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

