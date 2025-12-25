Зима-холода: Россию охватили погодные коллапсы
Гололед, порывистый ветер и морозы — от Москвы до Владивостока.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Россию охватили гололед, метели и морозы
Погодный коллапс сразу в нескольких российских регионах.
В Москве сегодня действует желтый уровень опасности. В столице ожидается метель и ветер порывами до 15 метров в секунду.
Шторм угрожает и Петербургу. Там ветер до 17 метров в секунду, также в городе пройдет мокрый снег.
Во Владивостоке — гололедица. Местные жители катаются на коньках прямо по тротуарам.
В Екатеринбурге температура ниже -30. Многие дети не пошли в школу. Уроки отменили и в Челябинске. Там -22 градуса.
