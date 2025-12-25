Выносят на носилках с похорон: опубликовано последнее видео с Верой Алентовой
Актрисе стало плохо на похоронах актера Анатолия Лобоцкого.
Фото, видео: 5-tv.ru
Опубликованы кадры госпитализации Веры Алентовой
Народную артистку России Веру Алентову увезли на «скорой» с похорон коллеги по фильму «Зависть богов» Анатолия Лобоцкого. Кадры госпитализации актрисы появились в распоряжении 5-tv.ru.
Алентовой было 83 года. Причиной смерти названа остановка сердца. Артистка почувствовала себя плохо во время похорон с Лобоцкого в 11 часов по московскому времени. Актрису экстренно госпитализировали прямо из театра имени Владимира Маяковского, где проходила церемония прощания коллегой.
Врачи увозили Алентову из храма искусств в состоянии клинической смерти. Спасти актрису медикам не удалось.
Артисты познакомились на съемках картины «Зависть богов», которую ставил режиссер и муж Веры Алентовой, народный артист РСФСР Владимир Меньшов. Лабоцкий в картине играл француза-переводчика Андрэ, а Алентова редактора — программы на ТВ.
На счету артистки более 30 работ в кино, среди которых есть и оскороностная лента «Москва слезам не верит». Также актриса около 60 лет служила в труппе Московского драматического театра имени Александра Пушкина, где сыграла десятки ролей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что актер и телеведущий Андрей Ургант поделился воспоминаниями о Вере Алентовой.
