Выносят на носилках с похорон: опубликовано последнее видео с Верой Алентовой

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 360 0

Актрисе стало плохо на похоронах актера Анатолия Лобоцкого.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Вера Алентова

Опубликованы кадры госпитализации Веры Алентовой

Народную артистку России Веру Алентову увезли на «скорой» с похорон коллеги по фильму «Зависть богов» Анатолия Лобоцкого. Кадры госпитализации актрисы появились в распоряжении 5-tv.ru.

Алентовой было 83 года. Причиной смерти названа остановка сердца. Артистка почувствовала себя плохо во время похорон с Лобоцкого в 11 часов по московскому времени. Актрису экстренно госпитализировали прямо из театра имени Владимира Маяковского, где проходила церемония прощания коллегой.

Врачи увозили Алентову из храма искусств в состоянии клинической смерти. Спасти актрису медикам не удалось.

Артисты познакомились на съемках картины «Зависть богов», которую ставил режиссер и муж Веры Алентовой, народный артист РСФСР Владимир Меньшов. Лабоцкий в картине играл француза-переводчика Андрэ, а Алентова редактора — программы на ТВ.

На счету артистки более 30 работ в кино, среди которых есть и оскороностная лента «Москва слезам не верит». Также актриса около 60 лет служила в труппе Московского драматического театра имени Александра Пушкина, где сыграла десятки ролей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актер и телеведущий Андрей Ургант поделился воспоминаниями о Вере Алентовой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Вера Алентова
25 дек
«Останется в памяти»: Татьяна Голикова выразила соболезнования родным Веры Алентовой
25 дек
Вера Алентова должна была выступить в Театре имени Пушкина 25 декабря
25 дек
Прожили вместе почти 60 лет: трогательная история любви Алентовой и Меньшова
25 дек
«Не позволяла себе халтурить»: Дарья Повереннова поделилась воспоминаниями о Вере Алентовой
25 дек
«Мамы больше нет»: Юлия Меньшова о смерти Веры Алентовой
25 дек
Лучшие роли Веры Алентовой: наследие актрисы, ставшей символом советского кино
25 дек
«Срочно меняем планы»: Сергей Ланбамин назвал трагедией смерть Веры Алентовой
25 дек
Зависть богов: смерть Лобоцкого стала роковой для Алентовой
25 дек
«Хорошая актриса»: Андрей Ургант поделился воспоминаниями о Вере Алентовой
25 дек
«Очень жаль»: Олег Басилашвили высказался о смерти Веры Алентовой
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.44
-0.15 92.47
-0.34
Год Лошади преподаст Овнам урок: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

17:00
«Останется в памяти»: Татьяна Голикова выразила соболезнования родным Веры Алентовой
16:58
Суд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках в пользу покупательницы Лурье
16:55
Адвокат Долиной заявил о готовности певицы выселиться из квартиры Лурье
16:43
Вера Алентова должна была выступить в Театре имени Пушкина 25 декабря
16:42
Прожили вместе почти 60 лет: трогательная история любви Алентовой и Меньшова
16:30
«Не позволяла себе халтурить»: Дарья Повереннова поделилась воспоминаниями о Вере Алентовой

Сейчас читают

Смерть коллеги стала сильным ударом: названа причина смерти Алентовой
Уверенной походкой: последние кадры Веры Алентовой на прощании с Лобоцким
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Свою главную роль она сыграла в жизни: судьба Веры Алентовой

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026